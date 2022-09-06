Роналду впервые за 20 лет сыграет в Лиге Европе

«Манчестер Юнайтед» назвал список игроков, которые смогут принять участие в Лиге Европы.
В него вошел нападающий Криштиану Роналду, который последний раз выступал в Лиге Европы в сезоне-2002/03. Тогда турнир назывался Кубком УЕФА, а португалец выступал за «Спортинг».
Вратари: Давид Де Хеа, Мартин Дубравка, Том Хитон;
Защитники: Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Рафаэль Варан, Аарон Уан-Биссака;
Полузащитники: Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Фред, Скотт Мактомини, Факундо Пельистри, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек;
Нападающие: Антони, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду.
Напомним, на групповом этапе Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Омонией», «Шерифом» и «Реал Сосьедад».