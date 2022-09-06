Тренер "Ростова" Карпин вступил в перепалку с фотографом "Торпедо"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин вступил в словесную перепалку с фотографом "Торпедо" после матча команд, который прошел в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".

Фото: РИА Новости РИА Новости

На пресс-конференции после матча журналист спросил специалиста, есть ли у него удовлетворение от победы. В этот момент в разговор встрял фотограф, заявивший, что победа была добыта за счет судей. Карпин попросил его представиться.

Фотограф: От футбольного клуба «Торпедо» фотограф.

Карпин: А что здесь делаете?

Фотограф: Пресс-конференцию послушать пришел.

Карпин: Послушать? Ну послушайте. Если вы фотограф, вы фотографируете. Фотографируйте и молчите.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу донской команды. Единственный мяч «Ростов» смог забить только в добавленное время ко второму тайму: на 90+9-й минуте защитник Максим Осипенко реализовал пенальти. Примечательно, что перед этим главный судья встречи Ян Бобровский дважды попросил перебить 11 метровые удары, оба из которых отбил Егор Бабурин. Также в матче было показано девять желтых карточек, и все они предназначались игрокам «Торпедо».