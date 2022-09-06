Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в ЛЧ

"Я бы хотел историю, которая была у "Севильи" в Лиге Европы. Если в этом сезоне мы будем недостаточно хороши, то вернёмся домой и после будем наказаны болельщиками и СМИ, а через некоторое время снова станем двигаться вперёд", – приводит слова Гвардиолы журналист Джек Гоэн.