Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
7 часов назад

Быстров назвал игроков "Спартака", виновных в первом голе "Зенита" в матче восьмого тура РПЛ

Газета.Ru

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал футболистов московского «Спартака», после ошибки которых петербургский «Зенит» забил первый мяч в игре восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Быстров раскритиковал футболистов «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч закончился волевой победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. У победителей отличились Деян Ловрен и Андрей Мостовой. В составе «Спартака» гол на счету Александра Соболева.

«Чернов — если ты в небо смотришь и ищешь мяч пару секунд... Если ты игрок Премьер лиги, то не можешь делать такие ошибки. Максименко — тоже», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

После восьми матчей подопечные Сергея Семака набрали 20 очков и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» с 16 баллами опустился на шестую строчку.

В следующем туре московская команда в гостях сыграет с «Ростовом», а «Зенит» на своем поле сразится с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 11 сентября.

Футбол,Андрей Мостовой,Деян Ловрен,Владимир Быстров,Сергей Семак,Александр Соболев,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители