Быстров раскритиковал футболистов «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал футболистов московского «Спартака», после ошибки которых петербургский «Зенит» забил первый мяч в игре восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Матч закончился волевой победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. У победителей отличились Деян Ловрен и Андрей Мостовой. В составе «Спартака» гол на счету Александра Соболева.

«Чернов — если ты в небо смотришь и ищешь мяч пару секунд... Если ты игрок Премьер лиги, то не можешь делать такие ошибки. Максименко — тоже», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

После восьми матчей подопечные Сергея Семака набрали 20 очков и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» с 16 баллами опустился на шестую строчку.