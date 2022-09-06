«Барселона» прибегла к финансовым уловкам при подписании двух игроков

При подписании контрактов с защитниками Эктором Бельерином и Маркосом Алонсо «Барселона» прибегла к финансовым уловкам, чтобы суметь зарегистрировать обоих свободных агентов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Во-первых, оба футболиста сегодня, 6 сентября, будут представлены в качестве игроков «Барселоны», однако им не смогут организовать презентацию как другим новичкам, подписанным в летнее трансферное окно. Это связано с тем, что завтра на «Спотифай Камп Ноу» пройдёт матч Лиги чемпионов с чешской «Викторией», а УЕФА берёт под свой контроль стадион за сутки до проведения игры.