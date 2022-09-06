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6 часов назад

MD: «Барселона» прибегла к финансовым уловкам при подписании Алонсо и Бельерина

Чемпионат.com

При подписании контрактов с защитниками Эктором Бельерином и Маркосом Алонсо «Барселона» прибегла к финансовым уловкам, чтобы суметь зарегистрировать обоих свободных агентов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» прибегла к финансовым уловкам при подписании двух игроков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во-первых, оба футболиста сегодня, 6 сентября, будут представлены в качестве игроков «Барселоны», однако им не смогут организовать презентацию как другим новичкам, подписанным в летнее трансферное окно. Это связано с тем, что завтра на «Спотифай Камп Ноу» пройдёт матч Лиги чемпионов с чешской «Викторией», а УЕФА берёт под свой контроль стадион за сутки до проведения игры.

Соглашения с Алонсо и Бельерином подписаны на сезон, но в них включена опция выкупа за € 50 млн. Это могла бы быть абсурдная опция, учитывая, что футболисты могут вести переговоры с другими клубами напрямую за полгода до истечения контракта. Однако оба соглашения являются предварительными: это финансовая уловка, чтобы «Барселона» смогла зарегистрировать обоих футболистов на сезон. В ближайшее время каталонцы должны официально объявить о настоящей продолжительности контрактов для игроков.

Футбол,Маркос Алонсо,УЕФА,
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