«Барселона» прибегла к финансовым уловкам при подписании двух игроков

При подписании контрактов с защитниками Эктором Бельерином и Маркосом Алонсо «Барселона» прибегла к финансовым уловкам, чтобы суметь зарегистрировать обоих свободных агентов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Во-первых, оба футболиста сегодня, 6 сентября, будут представлены в качестве игроков «Барселоны», однако им не смогут организовать презентацию как другим новичкам, подписанным в летнее трансферное окно. Это связано с тем, что завтра на «Спотифай Камп Ноу» пройдёт матч Лиги чемпионов с чешской «Викторией», а УЕФА берёт под свой контроль стадион за сутки до проведения игры.
Соглашения с Алонсо и Бельерином подписаны на сезон, но в них включена опция выкупа за € 50 млн. Это могла бы быть абсурдная опция, учитывая, что футболисты могут вести переговоры с другими клубами напрямую за полгода до истечения контракта. Однако оба соглашения являются предварительными: это финансовая уловка, чтобы «Барселона» смогла зарегистрировать обоих футболистов на сезон. В ближайшее время каталонцы должны официально объявить о настоящей продолжительности контрактов для игроков.