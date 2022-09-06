Новый владелец «Спартака» принял решение по Абаскалю

В данный момент ничего не угрожает будущему Гильермо Абаскаля на посту наставника московского «Спартака».

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Как информирует Metaratings.ru, компания «Лукойл», ставшая новым владельцем клуба, доверяет нынешнему тренерскому штабу. Испанский наставник будет руководить командой минимум до зимы.

Гильермо занял пост главного тренера «красно-белых» по окончании сезона-2021/2022. Под его руководством «народная команда» с 16 очками идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.