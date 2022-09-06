«У меня есть российский паспорт. Что я думаю об игре за сборную России? Я просил ФИФА три года назад, но там ответили отказом. В данный момент об этом не стоит говорить. Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу.



Почему? Потому что я играл за сборную Франции. Это решение ФИФА. Поэтому у меня нет шансов сыграть за сборную России», — приводит слова футболиста ТАСС.