Хавбек московского «Торпедо» Дамьен Ле Таллек заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ему выступать за сборную России три года назад.
«У меня есть российский паспорт. Что я думаю об игре за сборную России? Я просил ФИФА три года назад, но там ответили отказом. В данный момент об этом не стоит говорить. Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу.
Почему? Потому что я играл за сборную Франции. Это решение ФИФА. Поэтому у меня нет шансов сыграть за сборную России», — приводит слова футболиста ТАСС.
32-летний полузащитник уже ранее выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за саранскую «Мордовию» в сезоне 2014/15. Также Ле Таллек известен по выступлениям за «Монпелье», «Црвену Звезду», «Говерлу» и «Нант». Последним клубом игрока был греческий АЕК.
После восьми туров РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. «Автозаводцы» набрали всего одно очко.
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