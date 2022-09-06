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2 часа назад

Французский новичок "Торпедо" Ле Таллек заявил, что ФИФА запретила ему выступать за сборную России

Газета.Ruиещё 1

Хавбек московского «Торпедо» Дамьен Ле Таллек заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ему выступать за сборную России три года назад.

"У меня нет шансов сыграть за сборную России"
Фото: damien.le.tallec/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com и Keystone Press Agency/Global Look Press (организация запрещена в России)damien.le.tallec/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com и Keystone Press Agency/Global Look Press

«У меня есть российский паспорт. Что я думаю об игре за сборную России? Я просил ФИФА три года назад, но там ответили отказом. В данный момент об этом не стоит говорить. Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу.

Почему? Потому что я играл за сборную Франции. Это решение ФИФА. Поэтому у меня нет шансов сыграть за сборную России», — приводит слова футболиста ТАСС.

32-летний полузащитник уже ранее выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за саранскую «Мордовию» в сезоне 2014/15. Также Ле Таллек известен по выступлениям за «Монпелье», «Црвену Звезду», «Говерлу» и «Нант». Последним клубом игрока был греческий АЕК.

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После восьми туров РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. «Автозаводцы» набрали всего одно очко.

Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар, перешедший в армейский клуб из белградского «Партизана», рассказал, что объединяет россиян и сербов.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,
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