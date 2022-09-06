«Тяжело говорить на эту тему. Чего человек хочет? Спокойно жить. Ездить отдыхать во Францию или Таиланд, иметь возможность распоряжаться своими деньгами на хороший отпуск. А сейчас им говорят: ты россиянин, поэтому никуда не поедешь. Хотя человек делал свою работу и сам заработал. Ты не виновата, я не виноват. Но тебе запрещают», – сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной