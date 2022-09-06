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5 часов назад

Личка: люди хотят спокойно жить, а им говорят: «Россиянин? Значит, никуда не поедешь»

Чемпионат.com

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос, насколько спорт оказался тесно связан с политикой. По его мнению, несправедливо не пускать людей в некоторые страны только из-за принадлежности к определённой национальности.

«Ты россиянин, поэтому никуда не поедешь»
Фото: ЧемпионатЧемпионат

«Тяжело говорить на эту тему. Чего человек хочет? Спокойно жить. Ездить отдыхать во Францию или Таиланд, иметь возможность распоряжаться своими деньгами на хороший отпуск. А сейчас им говорят: ты россиянин, поэтому никуда не поедешь. Хотя человек делал свою работу и сам заработал. Ты не виновата, я не виноват. Но тебе запрещают», – сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной

Футбол,Полина Куимова,
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