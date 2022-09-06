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4 часа назад

Тренер «Оренбурга» Личка: «Чего человек хочет? Спокойно жить. А сейчас им говорят: ты россиянин, поэтому никуда не поедешь»

Sports.ru

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему не уехал из России.

"Ни в чем не виноват, а его сейчас «убивают" - тренер "Оренбурга"
Фото: Sports.ruSports.ru

– Вы понимаете, почему сборная вашей страны отказалась играть с Россией?

– Спорт – первое, что человек выбирает. Футбол – большая сила, которая объединяет людей. А на посткоммунистическом пространстве к этому особое отношение.

– Да, но футболисты, по сути, едят один хлеб.

– Я согласен. Но вот были приняты такие решения, что мы можем с этим сделать? Не мы это решаем.

– Вам досталось за ваше решение? Мачея Рыбуся вот отстранили от сборной.

– У него же жена русская? Да? Тяжело ­– он ни в чем не виноват, а его сейчас «убивают». Как по мне, это неправильно.

– Вы сказали, что вы спортсмен, ваше дело – футбол, а не политика. Но разве нынешняя ситуация не показывает, что эти две вещи тесно связаны?

– Видел, что шведских хоккеистов не допустят в сборную, если они будут играть в КХЛ…

– Вы считаете это правильным?

– Тяжело говорить на эту тему. Чего человек хочет? Спокойно жить. Ездить отдыхать во Францию или Таиланд, иметь возможность распоряжаться своими деньгами на хороший отпуск. А сейчас им говорят: ты россиянин, поэтому никуда не поедешь. Хотя человек делал свою работу и сам заработал. Ты не виновата, я не виноват. Но тебе запрещают.

– То есть вам предъявляли, что вы остались?

– Я приехал в Россию работать – мне хотелось тренировать команду Премьер-лиги, – сказал чешский специалист.

Футбол,
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