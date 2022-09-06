Сборная Норвегии отстранила футболиста "Ростова" за игру в России

Выступающий за «Ростов» полузащитник Матиас Норманн в ближайшем будущем не будет вызван в сборную Норвегии. О решении главного тренера национальной команды Столе Сольбаккена сообщает издание VG.

Напомним, ранее Сольбаккен заявил, что не уверен насчёт будущего 26-летнего игрока в его команде из-за возвращения в Россию. В ближайшее время игрок должен перейти в московское «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2022/2023.

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Норманн заявил норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию. Агент футболиста Имад Эль Хаммичи отказался комментировать перспективы возвращения Норманна.