В "Барселоне" отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

Сообщалось, что причина срыва — санкции, введенные Великобританией в отношении России, из-за которых любые попытки английского клуба расплатиться с "Динамо" за игрока были бы заблокированы. Также появилась информация, что клубы будут пытаться осуществить трансфер еще раз — зимой. Захарян выступает за столичный клуб с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.