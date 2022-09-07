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11 часов назад

В "Барселоне" отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

Газета.Ruиещё 5

Пресс-служба "Барселоны" прокомментировала информацию о том, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может стать игроком каталонского клуба. Слова представителя пресс-службы передает Metaratings.

В "Барселоне" отреагировали на информацию об интересе к Захаряну
Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»Павел Бедняков/РИА «Новости»

"Интерес "Барселоны" к Захаряну? Мы не комментируем слухи на трансферном рынке, только официальную информацию", – заявили в пресс-службе "Барселоны".

Напомним, 26 августа появилась информация, что Захарян может перейти в лондонский "Челси", однако эту сделку не удалось согласовать из-за "технических трудностей".

Сообщалось, что причина срыва — санкции, введенные Великобританией в отношении России, из-за которых любые попытки английского клуба расплатиться с "Динамо" за игрока были бы заблокированы. Также появилась информация, что клубы будут пытаться осуществить трансфер еще раз — зимой. Захарян выступает за столичный клуб с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее в "Аяксе" назвали слухами сообщения о возможном переходе Захаряна.

Футбол,Арсен Захарян,Динамо,
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