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4 часа назад

Мбаппе отказал «Реалу» не из-за денег: «Я получу их, куда бы ни пошел. Я буду игроком такого типа в любом клубе»

Sports.ruиещё 3

Килиан Мбаппе вновь высказался об отказе от перехода в «Реал».

Мбаппе объяснил отказ от перехода в «Реал»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Форвард отметил, что принял решение о подписании нового контракта с «ПСЖ» не из-за денег:

«Потому что в любом клубе, куда бы я ни пошел, я получу деньги. Я буду игроком такого типа в любом клубе.

Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом страны о своем будущем, о своем решении относительно карьеры. Это что-то сумасшедшее, настоящее безумие. Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для страны», – поделился Мбаппе.

Футбол,Реал,
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