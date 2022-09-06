Василенко покинул пост главного тренера «Факела»

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко покинул свой пост, сообщает официальный сайт футбольной команды.
Клуб и тренер расстаются по обоюдному согласию.
«Олег Петрович, вместе с вами мы совершили исторический рывок, вернув Воронеж туда, где он и должен быть, — в элиту российского футбола. За без малого два года вашей работы «Факел» добился многого: мы вместе вернули болельщиков на трибуны, установили ряд клубных рекордов. И, конечно, двери клуба всегда будут для вас открытыми», — говорится в сообщении воронежской команды.
Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.
После восьми туров сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице. На счету воронежцев четыре очка.
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