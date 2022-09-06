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21 час назад

Василенко покинул пост главного тренера «Факела»

Газета.Ru

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко покинул свой пост, сообщает официальный сайт футбольной команды.

Василенко покинул пост главного тренера «Факела»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Клуб и тренер расстаются по обоюдному согласию.

«Олег Петрович, вместе с вами мы совершили исторический рывок, вернув Воронеж туда, где он и должен быть, — в элиту российского футбола. За без малого два года вашей работы «Факел» добился многого: мы вместе вернули болельщиков на трибуны, установили ряд клубных рекордов. И, конечно, двери клуба всегда будут для вас открытыми», — говорится в сообщении воронежской команды.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.

После восьми туров сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице. На счету воронежцев четыре очка.

Ранее в амстердамском «Аяксе» назвали слухами публикации в СМИ о возможном переходе в состав клуба из Нидерландов полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

Футбол,Арсен Захарян,Олег Василенко,Дмитрий Пятибратов,Динамо,
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