Василенко покинул пост главного тренера «Факела»

«Олег Петрович, вместе с вами мы совершили исторический рывок, вернув Воронеж туда, где он и должен быть, — в элиту российского футбола. За без малого два года вашей работы «Факел» добился многого: мы вместе вернули болельщиков на трибуны, установили ряд клубных рекордов. И, конечно, двери клуба всегда будут для вас открытыми», — говорится в сообщении воронежской команды.