«Динамо» взяло в аренду полузащитника «Ростова»

«Динамо» взяло в аренду норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, сообщает официальный сайт московского футбольного клуба.

Фото: РИА «Новости» РИА «Новости»

Соглашение между динамовцами и командой из Ростова-на-Дону рассчитано до конца сезона-2022/23 и включает в себя опцию дальнейшего выкупа трансфера игрока.

Норманн будет играть в составе «Динамо» под 17-м номером.

26-летний Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел за донской клуб более 50 матчей. В 2020 году он переподписал контракт с клубом. Срок соглашения был продлен до 2024 года.

В 2021 году Норманн уехал в аренду в «Норвич Сити», в прошлом сезоне полузащитник провел за команду 23 матча и забил один мяч. Также у англичан было право выкупа игрока из «Ростова», но они им не воспользовались.