РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков

Казанцев обязали погасить задолженность перед представителем полузащитника Александра Ломовицкого.
Пресс-служба "Рубина" сообщила, что РФС принял решение наложить на казанскую команду запрет на регистрацию новых футболистов.
Отмечается, что клуб обязали погасить задолженность перед представителем полузащитника Александра Ломовицкого.
Напомним, что футболист перешел в «Рубин» из «Спартака» в 2022 году. С тех пор он провел за команду 13 матчей и забил один гол. В июле вингер перебрался на правах аренды в «Химки".