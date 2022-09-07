Мамаев раскрыл свои планы на будущее

Российский полузащитник Павел Мамаев в настоящий момент остается без клуба, через десять дней ему исполнится 34, но завершать карьеру он пока что не готов. В последнее время бывший игрок российской сборной выступал в составе «Химок», но в середине июля, сразу после начала очередного сезона российской Премьер-лиги, покинул клуб.