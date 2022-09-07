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15 часов назад

Дубль Мбаппе позволил "ПСЖ" победить "Ювентус" в Лиге чемпионов

Газета.Ruиещё 10

На стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция) завершился матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором "Пари Сен-Жермен" принимал итальянский "Ювентус".

Дубль Мбаппе позволил "ПСЖ" победить "Ювентус" в Лиге чемпионов
Фото: ReutersReuters

Со счетом 2:1 победу в матче одержали игроки домашней команды. Оба своих гола "ПСЖ" забил к середине первого тайма - дважды отличился нападающий Киллиан Мбаппе. На 53-й минуте полузащитник туринской команды Вестон Маккени сумел сократить отставание. До конца встречи команды забитыми мячами не отличались. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем матче Лиги чемпионов "ПСЖ" встретится с "Маккаби Хайфа". Встреча пройдет 14 сентября. В этот же день "Ювентус" сыграет с португальской "Бенфикой".

Ранее лондонский "Челси" потерпел поражение в стартовом матче группового раунда футбольной Лиги чемпионов, уступив на выезде загребскому "Динамо".

Футбол,Динамо,
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