Тедеско уволен с поста главного тренера «Лейпцига»

Ранее сообщалось, что в прошлом сезоне «Лейпциг» под руководством Джесси Марша также неудачно стартовал и руководство клуба терпело до декабря. На этот раз боссы «быков» не стали давать тренеру столько времени на исправление ситуации. У руководства немецкого клуба уже есть первый кандидат на должность Тедеско. Новым наставником команды может стать бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе.