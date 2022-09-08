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14 часов назад

Розе возглавил «Лейпциг». Он тренировал «Дортмунд», «Гладбах» и «Зальцбург»

Sports.ruиещё 3

«РБ Лейпциг» объявил о назначении Марко Розе новым главным тренером.

Назван новый тренер «Лейпцига»
Фото: Sports.ruSports.ru

45-летний немец подписал с клубом Бундеслиги контракт до июня 2024 года.

На этом посту Розе сменил Доменико Тедеско, уволенного накануне из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее Розе, уроженец Лейпцига, возглавлял «Ред Булл Зальцбург», «Боруссию» из Менхенгладбаха и дортмундскую «Боруссию».

После 5 туров «Лейпциг» занимает в таблице Бундеслиги 11-е место.

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов команда проиграла дома «Шахтеру» (1:4).

Футбол,Доменико Тедеско,
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