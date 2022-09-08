Назван новый тренер «Лейпцига»

«РБ Лейпциг» объявил о назначении Марко Розе новым главным тренером.
45-летний немец подписал с клубом Бундеслиги контракт до июня 2024 года.
На этом посту Розе сменил Доменико Тедеско, уволенного накануне из-за неудовлетворительных результатов.
Ранее Розе, уроженец Лейпцига, возглавлял «Ред Булл Зальцбург», «Боруссию» из Менхенгладбаха и дортмундскую «Боруссию».
После 5 туров «Лейпциг» занимает в таблице Бундеслиги 11-е место.
В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов команда проиграла дома «Шахтеру» (1:4).