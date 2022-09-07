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5 часов назад

Чернышенко заявил, что крымские клубы уже интегрированы в российский футбол

ТАССиещё 1

Команды из Крыма уже интегрированы в российский футбол, но им надо подтянуть свой уровень для участия в премьер-лиге. Об этом в среду в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) ТАСС заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко заявил об интеграции команд Крыма в российский футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Крымские футбольные клубы уже интегрированы [в российские соревнования]. В премьер-лиге пока их нет - надо уровень подтянуть. Пока пусть в ПФЛ (Вторая лига - прим. ТАСС) играют", - сказал Чернышенко.

24 августа замминистра спорта РФ Одес Байсултанов в ходе I футбольного форума "Содружество" в Евпатории сообщил, что первый Объединенный чемпионат по футболу, в котором смогут принять участие команды из Крыма, Донбасса и вышедших из-под контроля Киева территорий, а также Абхазии и Южной Осетии, планируется провести в 2023 году.

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22 августа президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принял решение о создании рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. 24 августа пресс-служба ФНЛ сообщила, что решение о включении профессиональных команд из Крыма и Севастополя в состав участников лиги будут принимать Российский футбольный союз и Министерство спорта РФ. В этот же день глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин заявил ТАСС о том, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросом интеграции крымского футбола в российский.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

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