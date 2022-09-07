Голкипер «Ростова» высказался о требованиях Карпина к диете

«Отношение к питанию у него особое. Прямо меняет тебя. Теперь слежу за тем, что ем, за весом и жировой массой тела. Жена сказала, что я помешался на своём правильном питании. Скажу даже так — всё мое окружение страдает, потому что я плотно взялся и за их питание, ха-ха! У Карпина, конечно, диета жёстче, чем у Семака. Нигде нет такого, как в «Ростове»!» — сказал Рудаков в интервью Sport24.