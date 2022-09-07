Мбаппе рассказал о своей новой роли в "ПСЖ"

«У меня новая роль в команде. Тренер хочет, чтобы я одновременно был в центре атаки, чтобы я мог проникнуть за оборону, и чтобы я был связующим звеном между Месси и Неймаром. Я пытаюсь как можно лучше приспособиться к этой новой роли, стараясь при этом что-то изменить», — сказал Мбаппе.