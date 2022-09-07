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7 часов назад

Мбаппе рассказал о своей новой роли в "ПСЖ"

Газета.Ru

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы над «Ювентусом» в матче группового этапа Лиги чемпионов рассказал о своей роли в парижском клубе. Его слова передает пресс-служба УЕФА.

Мбаппе рассказал о своей новой роли в «ПСЖ»
Фото: ReutersReuters

«У меня новая роль в команде. Тренер хочет, чтобы я одновременно был в центре атаки, чтобы я мог проникнуть за оборону, и чтобы я был связующим звеном между Месси и Неймаром. Я пытаюсь как можно лучше приспособиться к этой новой роли, стараясь при этом что-то изменить», — сказал Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» одержал победу над «Ювентусом» со счетом 2:1. Оба своих гола «ПСЖ» забил к середине первого тайма — дважды отличился Килиан Мбаппе. На 53-й минуте полузащитник туринской команды Уестон Маккенни сумел сократить отставание. До конца встречи команды забитыми мячами не отличались.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Маккаби Хайфа». Встреча пройдет 14 сентября. В этот же день «Ювентус» сыграет с португальской «Бенфикой».

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов.

Футбол,УЕФА,
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