Мбаппе рассказал о своей новой роли в "ПСЖ"

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы над «Ювентусом» в матче группового этапа Лиги чемпионов рассказал о своей роли в парижском клубе. Его слова передает пресс-служба УЕФА.
«У меня новая роль в команде. Тренер хочет, чтобы я одновременно был в центре атаки, чтобы я мог проникнуть за оборону, и чтобы я был связующим звеном между Месси и Неймаром. Я пытаюсь как можно лучше приспособиться к этой новой роли, стараясь при этом что-то изменить», — сказал Мбаппе.
Напомним, «ПСЖ» одержал победу над «Ювентусом» со счетом 2:1. Оба своих гола «ПСЖ» забил к середине первого тайма — дважды отличился Килиан Мбаппе. На 53-й минуте полузащитник туринской команды Уестон Маккенни сумел сократить отставание. До конца встречи команды забитыми мячами не отличались.
В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Маккаби Хайфа». Встреча пройдет 14 сентября. В этот же день «Ювентус» сыграет с португальской «Бенфикой».
Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов.