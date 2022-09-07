«Спартак» хочет приобрести экс-защитника «Сочи» и «Зенита»

Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику клуба «Аланьяспор» Михе Мевле, сообщает «Спорт-Экспресс».

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В турецкой команде уже подтвердили факт проведения переговоров с красно-белыми о трансфере словенского футболиста.

«Мы ведем переговоры, в какой клуб ему перейти. В том числе и со «Спартаком», — заявил изданию генеральный директор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу.

Ранее 32-летний Мевля уже выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он играл за клубы «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

В сезоне-2020/21 он провел за «Сочи» в РПЛ 29 матчей, в которых забил три гола.

После восьми стартовых туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды Гильермо Абаскаля пять побед, одна ничья и два поражения — в матчах с «Динамо» и «Зенитом».

В девятом туре красно-белые сыграют на выезде с «Ростовом». Игра пройдет 11 сентября и начнется в 19.45 по московскому времени.