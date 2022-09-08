«Спартак» хочет приобрести экс-защитника «Сочи» и «Зенита»

Генеральный координатор турецкого "Аланьяспора" Мавлутхан Чавушоглу прокомментировал информацию о потенциальном переходе защитника Михи Мевли в московский "Спартак". "Действительно ли вариант со "Спартаком" для Мевли возможен? Мы ведем переговоры, в какой клуб ему перейти. В том числе и со "Спартаком", - приводит слова Чавушоглу "Спорт-Экспресс". Мевля уже выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он играл за клубы "Ростов", "Зенит" и "Сочи". В сезоне-2020/21 он провел за "Сочи" в РПЛ 29 матчей, в которых забил три гола. После восьми стартовых туров РПЛ "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды Гильермо Абаскаля пять побед, одна ничья и два поражения — в матчах с "Динамо" и "Зенитом". Ранее главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил недовольство загруженным календарем игр.