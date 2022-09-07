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3 часа назад

Сборная РФ проведет первые международные матчи с начала спецоперации

Никита Бородкин

Сборная России по футболу проведет первые с начала спецоперации на Украине международные товарищеские матчи. Как сообщает «Чемпионат.com», противниками российских футболистов станут команды Киргизии и Ирана.

Сборная России проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый матч состоится 24 сентября в Бишкеке. Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова — это будет первая очная встреча команд России и Киргизии в истории. В последних трех матчах киргизы обыграли сборные Сингапура, Мьянмы и сыграли вничью с Таджикистаном.

Товарищеская встреча с Ираном пройдет в ноябре, однако точная дата и место матча пока неизвестны. Кроме того, РФС ведет переговоры об организации еще одной осенней игры — информация о ней будет опубликована позднее.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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