Сборная России проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Сборная России по футболу проведет первые с начала спецоперации на Украине международные товарищеские матчи. Как сообщает «Чемпионат.com», противниками российских футболистов станут команды Киргизии и Ирана.

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Первый матч состоится 24 сентября в Бишкеке. Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова — это будет первая очная встреча команд России и Киргизии в истории. В последних трех матчах киргизы обыграли сборные Сингапура, Мьянмы и сыграли вничью с Таджикистаном.

Товарищеская встреча с Ираном пройдет в ноябре, однако точная дата и место матча пока неизвестны. Кроме того, РФС ведет переговоры об организации еще одной осенней игры — информация о ней будет опубликована позднее.