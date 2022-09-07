Переговоры по переходу Фернандеса в «Спартак» закрыты

Агент полузащитника греческого клуба «Волос» Паоло Фернандеса Альберто Ботинес заявил, что игрок точно не перейдет в московский «Спартак».

«Переговоры закрыты. Теперь переход Паоло Фернандеса в «Спартак» невозможен. Он не перейдет туда», — сообщил Ботинес «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что красно-белые улучшили предложение по трансферу Фернандеса и увеличили сумму, которую до этого предлагали за 24-летнего полузащитника.

В минувшем сезоне игрок провел в составе «Волоса» 30 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

Фернандес родился в Испании и прошел футбольные школы «Реала Сарагоса» и «Манчестер Сити».