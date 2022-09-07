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2 часа назад

Агент рассказал о перспективах Фернандеса на переход в «Спартак»

Газета.Ru

Агент полузащитника греческого клуба «Волос» Паоло Фернандеса Альберто Ботинес заявил, что игрок точно не перейдет в московский «Спартак».

Переговоры по переходу Фернандеса в «Спартак» закрыты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Переговоры закрыты. Теперь переход Паоло Фернандеса в «Спартак» невозможен. Он не перейдет туда», — сообщил Ботинес «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что красно-белые улучшили предложение по трансферу Фернандеса и увеличили сумму, которую до этого предлагали за 24-летнего полузащитника.

В минувшем сезоне игрок провел в составе «Волоса» 30 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

Фернандес родился в Испании и прошел футбольные школы «Реала Сарагоса» и «Манчестер Сити».

Ранее бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско вернуться в Российскую-премьер-лигу (РПЛ) после увольнения из немецкого «РБ Лейпцига».

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