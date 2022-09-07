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2 часа назад

Карпин высказался о сорвавшемся переходе Захаряна в "Челси"

Газета.Ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о срыве перехода полузащитника московского «Динамо» и национальной команды Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

Карпин высказался о сорвавшемся переходе Захаряна в «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Говорил с ним, он играл против «Ростова» на Кубок России, это как раз было после новостей про «Челси». Перекинулись фразами, он сказал, что чувствует себя нормально. Где то у него было сожаление, что это не совершилось.

Готов он или нет? Для этого нужно уехать и попробовать. Мое мнение — нужно ехать, сюда вернуться он всегда успеет», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, 26 августа появилась информация, что 19-летний хавбек может перейти в клуб Английской премьер лиги (АПЛ) «Челси», однако эту сделку не удалось согласовать из-за «технических трудностей».

Сообщалось, что причина срыва — санкции, введенные Великобританией в отношении России, из-за которых любые попытки лондонского клуба расплатиться с «Динамо» за игрока были бы заблокированы.

Захарян выступает за столичный клуб с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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