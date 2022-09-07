Карпин высказался о сорвавшемся переходе Захаряна в "Челси"

«Говорил с ним, он играл против «Ростова» на Кубок России, это как раз было после новостей про «Челси». Перекинулись фразами, он сказал, что чувствует себя нормально. Где то у него было сожаление, что это не совершилось.



Готов он или нет? Для этого нужно уехать и попробовать. Мое мнение — нужно ехать, сюда вернуться он всегда успеет», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».