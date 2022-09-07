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2 часа назад

Позиция Тухеля по Роналду – одна из причин его отставки из «Челси». Боэли не понравился категорический отказ тренера от португальца

Sports.ruиещё 1

Одной из причин увольнения Томаса Тухеля из «Челси» стала его позиция по Криштиану Роналду.

Названа неожиданная причина отстранения главного тренера "Челси"
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным The Telegraph, при обсуждении возможного трансфера Роналду из «Манчестер Юнайтед» стало ясно, как сильно разнятся взгляды Тухеля и совладельца клуба Тодда Боэли.

Боэли не устроил тот факт, что Тухель категорическим отказом встретил его предложение подписать Роналду. Немец был раздражен тем, что ему пришлось объяснять, по каким причинам он не хочет видеть португальца в команде.

Кроме того, Тухель дал понять, что ему не нравится дополнительная ответственность, которую на него возложил клуб в ходе трансферного окна. Боэли и инвесткомпания Clearlake, являющиеся совладельцами «Челси», дали тренеру большую свободу при принятии трансферных решений.

Когда из клуба ушел Петр Чех, Тухель был разочарован, а в субботу тренер сообщил боссам «Челси», что не будет участвовать в выборе спортивного директора.

Ранее стало известно, что причиной увольнения Тухеля из «Челси» стали не результаты команды.

Футбол,Томас Тухель,Петр Чех,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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