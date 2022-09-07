«Локомотив» заплатит 1 млн евро за защитника «Урала»

«Локомотив» покупает защитника «Урала» и молодежной сборной России Ивана Кузьмичева.

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По данным Ивана Карпова, в ходе переговоров Томасу Цорну удалось сбить цену за 21-летнего игрока до 1 млн евро. Ранее сообщалось, что за Ивана клуб заплатит 1,5 млн евро.

«Локомотив» уже подписал 4-летний контракт с Кузьмичевым.

«Локо» выплатит агентам игрока комиссию в размере 10% от базовой зарплаты футболиста, который будет получать в клубе около 2 млн рублей в месяц, на весь срок контракта. Таким образом, агенты получат около 10 млн рублей.

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что сделка закрыта: «Да, мы продали Кузьмичева. Он уже подписал контракт с «Локомотивом».