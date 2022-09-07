Названы кандидаты на пост главного тренера «Челси»

Английский футбольный клуб «Челси» определился со списком кандидатов на должность нового главного тренера команды. Как сообщает Sky Sports, больше всего руководство команды склоняется к наставнику «Брайтона» Грэму Портеру.

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Также в перечне указаны ранее возглавлявший «Тоттенхэм» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино, экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан и главный тренер португальской «Бенфики» Роджер Шмидт.

Напомним, что 7 сентября руководство «Челси» объявило об увольнении немца Томаса Тухеля с поста главного тренера команды, который работал с английским клубом с 2021 года. При нем команда победила в Лиге чемпионов, взяла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.