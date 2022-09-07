Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
1 час назад

Названы кандидаты на пост главного тренера «Челси»

Никита Бородкин

Английский футбольный клуб «Челси» определился со списком кандидатов на должность нового главного тренера команды. Как сообщает Sky Sports, больше всего руководство команды склоняется к наставнику «Брайтона» Грэму Портеру.

Названы кандидаты на пост главного тренера «Челси»
Фото: ReutersReuters

Также в перечне указаны ранее возглавлявший «Тоттенхэм» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино, экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан и главный тренер португальской «Бенфики» Роджер Шмидт.

«Челси» объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля

Напомним, что 7 сентября руководство «Челси» объявило об увольнении немца Томаса Тухеля с поста главного тренера команды, который работал с английским клубом с 2021 года. При нем команда победила в Лиге чемпионов, взяла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги «Челси» за шесть туров набрала 10 очков и занимает шестое место турнирной таблицы.

Футбол,Роджер Шмидт,Томас Тухель,Зинедин Зидан,Реал,УЕФА,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители