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17 часов назад

"Крылья Советов" приобрели боснийца с опытом игры в Лиге чемпионов

СОВАиещё 1

"Крылья Советов" продолжают укреплять состав команды. Игроком клуба стал полузащитник Амар Рахманович. Он подписал с самарским клубом контракт на 3 года. В последнее время босниец выступал за турецкий "Коньяспор".

"Крылья Советов" приобрели боснийского полузащитника
Фото: СОВАСОВА

В турецком клубе с января 2020 года он провел 61 матч, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

28-летний воспитанник боснийского клуба "Слобода Тулза" также выступал за хорватскую "Истру 1961", словенские клубы "Копер", "Марибор" и "Целе", боснийский клуб "Сараево". В составе последнего он стал двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины.

Рахманович - опытный футболист. Он выходил на поле в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций, а также сыграл 5 матчей за сборную Боснии и Герцеговины.

Специалисты отмечают, что Амар - техничный полузащитник, умеющий хорошо играть левой ногой и головой. По словам главного тренера "КС" Игоря Осинькина, новичок "Крыльев" - креативный, мощный, но при этом сбалансированный футболист:

- В прошлом сезоне Рахманович забил 7 голов и стал с "Коньяспором" бронзовым призером чемпионата Турции. Это хорошее достижение. Амар - опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру "Крыльев Советов" в атаке еще более яркой.

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