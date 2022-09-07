"Крылья Советов" приобрели боснийского полузащитника

"Крылья Советов" продолжают укреплять состав команды. Игроком клуба стал полузащитник Амар Рахманович. Он подписал с самарским клубом контракт на 3 года. В последнее время босниец выступал за турецкий "Коньяспор".

Фото: СОВА СОВА

В турецком клубе с января 2020 года он провел 61 матч, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

28-летний воспитанник боснийского клуба "Слобода Тулза" также выступал за хорватскую "Истру 1961", словенские клубы "Копер", "Марибор" и "Целе", боснийский клуб "Сараево". В составе последнего он стал двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины.

Рахманович - опытный футболист. Он выходил на поле в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций, а также сыграл 5 матчей за сборную Боснии и Герцеговины.

Специалисты отмечают, что Амар - техничный полузащитник, умеющий хорошо играть левой ногой и головой. По словам главного тренера "КС" Игоря Осинькина, новичок "Крыльев" - креативный, мощный, но при этом сбалансированный футболист: