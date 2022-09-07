Карпин рассказал о своем будущем в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Контракт до конца 2022 года? Никаких разговоров по этому поводу нет. После ноябрьских матчей будем разговаривать. Сейчас не тот момент, чтобы думать про декабрь и январь. Если это будет выгодно РФС, не вижу никаких проблем продолжать работать так дальше. Но тут не все зависит от меня», — сказал Карпин.
Напомним, Российский футбольный союз (РФС) 7 сентября объявил о том, что сборная России по футболу проведет осенью три контрольных матча. Первая игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Соперником россиян станет сборная Киргизии.
РФС также сообщил, что достиг договоренности о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном и ведет переговоры об организации третьей осенней игры.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее член РФС Андрей Созин призвал не смеяться над сборными Киргизии и Ирана, с которыми Россия сыграет этой осенью.