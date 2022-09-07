Карпин рассказал о своем будущем в сборной России

«Контракт до конца 2022 года? Никаких разговоров по этому поводу нет. После ноябрьских матчей будем разговаривать. Сейчас не тот момент, чтобы думать про декабрь и январь. Если это будет выгодно РФС, не вижу никаких проблем продолжать работать так дальше. Но тут не все зависит от меня», — сказал Карпин.