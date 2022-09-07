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13 часов назад

«Аякс» разгромил «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов

Чемпионат.comиещё 6

В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Аякс» принимал «Рейнджерс». Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 4:0.

«Аякс» разгромил «Рейнджерс» в матче ЛЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уже на 17-й минуте Эдсон Альварес открыл счёт. На 32-й минуте Стивен Бергёйс удвоил преимущество хозяев. А уже через минуту Мохаммед Кудус довёл счёт до крупного. Точку в матче поставил на 80-й минуте Стивен Бергвейн.

Помимо «Аякса» и «Рейнджерс», в группе А выступают «Ливерпуль» и «Наполи». Свой матч они проведут сегодня, 7 сентября. Начало — в 22:00 мск.

В следующем туре «Аякс» отправится в гости к «Ливерпулю». В свою очередь, «Рейнджерс» будет принимать «Наполи».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».

Футбол,Стивен Бергейс,Реал,
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