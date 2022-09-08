«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи» в Лиге чемпионов

Английский «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от итальянского «Наполи» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На пятой минуте полузащитник итальянцев Петр Зелиньски реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Андре-Франк Замбо-Ангисса. На 44-й минуте голом отличился нападающий Джованни Симеоне с передачи Хвичи Кварацхелии. На 47-й минуте Зелиньски оформил дубль. На 49-й минуте отставание «Ливерпуля» сократил хавбек Луис Диас.

В другой встрече группы А голландский «Аякс» одержал победу над шотландским «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 4:0.