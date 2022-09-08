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11 часов назад

«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи» в Лиге чемпионов

Lenta.ru

Английский «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от итальянского «Наполи» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи» в Лиге чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На пятой минуте полузащитник итальянцев Петр Зелиньски реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Андре-Франк Замбо-Ангисса. На 44-й минуте голом отличился нападающий Джованни Симеоне с передачи Хвичи Кварацхелии. На 47-й минуте Зелиньски оформил дубль. На 49-й минуте отставание «Ливерпуля» сократил хавбек Луис Диас.

В другой встрече группы А голландский «Аякс» одержал победу над шотландским «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 4:0.

В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Рейнджерс», а «Ливерпуль» примет «Аякс». Обе встречи пройдут 13 сентября и начнутся в 22:00 по московскому времени.

Футбол,Луис Диас,Джованни Симеон,
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