Ковтун высказался об уровне соперников сборной России по футболу

Трехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Юрий Ковтун поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Киргизии.
"Из сложившейся ситуации нужно как то выходить. Считаю, есть смысл собрать людей. К сожалению, соперников подобрать сейчас непросто. Но сборная России есть, она существует. Она должна собираться и играть, чтобы штаб Валерия Карпина понимал, кто и как готов, чтобы футболисты не забывали о требованиях, которые им предъявляют в национальной команде. Все таки с предыдущего сбора прошло достаточно много времени. Что же касается уровня оппонентов, то помериться силами важно с любым коллективом. В отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы тоже порой приходится встречаться с не самыми сильными сборными. Контрольный матч — не самый плохой вариант", — заявил Ковтун RT.
Российский футбольный союз (РФС) 7 сентября объявил о том, что сборная России по футболу проведет осенью три контрольных матча. Первая игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Соперником россиян станет сборная Киргизии.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее Валерий Карпин объяснил причины отсутствия в составе команды на сентябрьский сбор и товарищеский матч с Киргизией полузащитника "Монако" Александра Головина, а также других игроков, выступающих в зарубежных клубах.