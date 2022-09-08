Ковтун высказался об уровне соперников сборной России по футболу

"Из сложившейся ситуации нужно как то выходить. Считаю, есть смысл собрать людей. К сожалению, соперников подобрать сейчас непросто. Но сборная России есть, она существует. Она должна собираться и играть, чтобы штаб Валерия Карпина понимал, кто и как готов, чтобы футболисты не забывали о требованиях, которые им предъявляют в национальной команде. Все таки с предыдущего сбора прошло достаточно много времени. Что же касается уровня оппонентов, то помериться силами важно с любым коллективом. В отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы тоже порой приходится встречаться с не самыми сильными сборными. Контрольный матч — не самый плохой вариант", — заявил Ковтун RT.