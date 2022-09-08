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2 часа назад

УЕФА начал расследование расизма фанатов «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Спорт день за днем

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл расследование по поводу агрессивного поведения болельщиков туринского «Ювентуса» в ходе матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2). Об этом сообщается на официальном сайте организации. Матч состоялся 6 сентября в Париже.

УЕФА начал расследование расизма фанатов «Ювентуса» в ЛЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщила The Athletic, фанаты туринцев показывали «обезьяньи» жесты, причем адресованные не столько футболистам, сколько французским болельщикам.

«ПСЖ» и «Бенфика» начали с побед групповой раунд турнира в группе Н и делят первое место с тремя очками. «Ювентус» и «Маккаби» из Хайфы очков не имеют.

Итальянские болельщики регулярно подвергаются наказаниям за расистское поведение. При этом сами же фанаты «Ювентуса» в январе устраивали акцию солидарности со своим темнокожим игроком Мойзе Кином, которого затравили фанаты «Наполи» во время матча чемпионата Италии.

Футбол,УЕФА,
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