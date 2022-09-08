«Бавария» продлила рекордную серию без поражений в матчах ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» продлила рекордную серию без поражений в матчах группового этапа Лиги чемпионов, сумев обыграть в первом туре миланский «Интер» на выезде.

По информации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), этот матч стал 29-м к ряду, когда действующие чемпионы Германии не потеряли очки на старте турнира.

Предыдущее поражение случилось в 2017-м году от «Пари Сен-Жермен» (0:2) — после него баварцы одержали 26 побед и трижды сыграли вничью, причем в каждой из игр команде удавалось хотя бы раз поразить ворота оппонентов.

Игра в Милане завершилась победой подопечных Юлиана Нагельсманна со счетом 2:0.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.