Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
2 часа назад

"Бавария" продлила рекордную серию без поражений в матчах группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ru

Мюнхенская «Бавария» продлила рекордную серию без поражений в матчах группового этапа Лиги чемпионов, сумев обыграть в первом туре миланский «Интер» на выезде.

«Бавария» продлила рекордную серию без поражений в матчах ЛЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), этот матч стал 29-м к ряду, когда действующие чемпионы Германии не потеряли очки на старте турнира.

Предыдущее поражение случилось в 2017-м году от «Пари Сен-Жермен» (0:2) — после него баварцы одержали 26 побед и трижды сыграли вничью, причем в каждой из игр команде удавалось хотя бы раз поразить ворота оппонентов.

Игра в Милане завершилась победой подопечных Юлиана Нагельсманна со счетом 2:0.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не боится отставки после разгрома от «Наполи» со счетом 1:4.

Футбол,Юлиан Нагельсманн,Юрген Клопп,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители