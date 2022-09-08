Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
48 минут назад

Вратарь «Шахтёра» Пятов: «Тимощуку путь на Украину закрыт»

Евро-футбол.Руиещё 1

Страж ворот донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов поделился мнением о своем соотечественнике Анатолии Тимощуке, ныне работающем в тренерском штабе петербургского «Зенита».

«Тимощук отвернулся от своей страны, путь на Украину ему закрыт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы давно знакомы, но сейчас я негативно отношусь к нему. Анатолий отвернулся от своей страны. Тимощук сделал выбор, теперь ему путь на Украину закрыт. Пусть несет этот крест. В таких ситуациях нужно иметь четкую позицию», - передает слова голкипера издание Sportowe Fakty.

Ранее сообщалось, что Тимощука лишили всех титулов и тренерской лицензии Pro на Украине. 43-летний специалист работает в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года.

Футбол,Анатолий Тимощук,Андрей Пятов,Зенит,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители