«Тимощук отвернулся от своей страны, путь на Украину ему закрыт»

«Мы давно знакомы, но сейчас я негативно отношусь к нему. Анатолий отвернулся от своей страны. Тимощук сделал выбор, теперь ему путь на Украину закрыт. Пусть несет этот крест. В таких ситуациях нужно иметь четкую позицию», - передает слова голкипера издание Sportowe Fakty.