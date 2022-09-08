Назван новый тренер "Челси"

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер станет новым наставником лондонского «Челси». Об этом сообщает портал 90min со ссылкой на собственные источники в клубе.

По информации источника, после вчерашней беседы с руководством клуба тренер выразил готовность возглавить команду. В данный момент ведется подготовка документов для оформления трудового договора.

Владельцы «Челси» намерены уладить все детали до пятницы, чтобы Поттер начал управление командой уже в субботней игре против «Фулхэма».

«Челси» 7 сентября объявил об увольнении Томаса Тухеля. 49-летний немецкий специалист возглавлял команду с начала 2021 года. При нем «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне АПЛ в шести турах «Челси» набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.