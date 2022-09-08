Прогнозы и ставки на матч «Цюрих» - «Арсенал»: легкая прогулка для Артеты и компании

8 сентября в матче группового этапа Лиги Европы «Цюрих» сыграет с «Арсеналом». Смогут ли швейцарцы навязать борьбу грозному сопернику? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Цюрих» - «Арсенал»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 сентября, коэффициенты букмекеров

8 сентября «Цюрих» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в матче группового этапа Лиги Европы. Видеотрансляцию матча онлайн можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало - в 19:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами гостей. Поставить на «Арсенал» можно с коэффициентом 1.25, это примерно 76% вероятности. Шансы «Цюриха» аналитики оценили коэффициентом 11.00 (9%), а на ничью можно сделать ставку за 6.20 (15%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.45, а на тотал меньше 2.5 – за 2.75.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.95. С коэффициентом 1.85 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа англичан со счетом 2:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.50.

«Цюрих» - «Арсенал»: какие делать ставки на игру Лиги Европы 8 сентября

У «Цюриха» начало сезона совершенно не задалось. Действующий чемпион Швейцарии не смог пробиться в Лигу чемпионов, уступив «Карабаху». В Лиге Европы дела пошли пободрее, но уровень соперников оставлял желать лучшего. Команду покинули лидеры, а замены им пока не нашлось. Прямо сейчас «Цюрих» набрал всего 2 очка в 7 турах чемпионата Швейцарии и идет предпоследним. На что рассчитывать в такой ситуации - сказать сложно. Разве что приезд сильного соперника и поддержка трибун придадут швейцарцам куражности, только запредельная самоотдача может привести их к положительному результату.

Что до «Арсенала», то команда Микеля Артеты блестяще начала сезон. Да, случилось поражение от «МЮ», но лондонцы все равно идут первыми в АПЛ, выиграв 5 из 6 матчей. Точечное усиление приносит свои плоды: смотреть на игру «канониров» приятно.

Конечно, «Арсенал» не будет выпускать против «Цюриха» основной состав. На поле выйдут по большей части резервисты, но даже с ними швейцарцам будет сложно совладать. Те же Нкетиа и Маркиньос способны навести шороха в оборонительных порядках «Цюриха»: им есть, что доказывать тренеру. Задача Артеты на этот матч: добиться успеха, но малой кровью. А добиваться успеха надо, ведь в квартете есть еще ПСВ и «Буде/Глимт», с этими командами будет сложнее.

«Арсенал» обязан выигрывать этот матч. Даже в чемпионате Швейцарии «Цюрих» пропускает в среднем более 2 мячей за игру. Так что чудес ждать не приходится. Поставить на то, что англичане забьют минимум 3 гола, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.93.

Что до победы, то на чистую коэффициент невелик, но можно рассмотреть вариант с выигрышем «Арсенала» минимум в 2 мяча. Перед этой атакой капитулируют клубы АПЛ, что уж говорить о скромном «Цюрихе». Поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5) можно в БК Фонбет за 1.70.