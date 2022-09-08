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13 часов назад

В «Урале» заявили, что не собираются отдавать Гаджимурадова в «Спартак»

Чемпионат.com

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о переходе полузащитника уральского клуба Рамазана Гаджимурадова в московский «Спартак» на правах аренды с последующим правом выкупа.

В «Урале» не собираются отдавать полузащитника в «Спартак»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Аренда Гаджимурадова в «Спартак»? Никуда никого не отдадим», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Рамазан Гаджимурадов выступает за «Урал» с 2020 года. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 24 матча, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне в семи сыгранных матчах футболист не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает Гаджимурадова в € 700 тыс.

Футбол,Илья Никульников,Григорий Иванов,Спартак,
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