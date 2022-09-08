Тренер «Спартака» оштрафован по итогам матча с «Зенитом»

«За выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Спартак» г. Москва Гильермо Абаскаля на 30 000 рублей.



За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 30 000 рублей.



За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 30 000 рублей.



За иные нарушения регламента соревнования (пункт 4.7 технического регламента) – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 20 000 рублей», — сказано в решении КДК, опубликованном на официальном сайте РФС.