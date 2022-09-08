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10 часов назад

В УЕФА еще не решили, допустят ли Россию до отбора на Евро-2024

Sports.ru

В УЕФА еще не решили, допустят ли Россию до отбора на Евро-2024.

В УЕФА еще не решили, допустят ли Россию до отбора на Евро-2024
Фото: Sports.ruSports.ru

В мае УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а также не допустил мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге наций и Евро-2022 соответственно.

Отборочный турнир к Евро-2024 в списке соревнований, от которых отстранена сборная России, не фигурирует.

«Решение по этому вопросу еще не принято», – сообщили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос ТАСС о том, будет ли сборная России допущена до участия в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

Жеребьевка группового этапа отбора чемпионата Европы состоится 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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