«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника сборной Кабо-Верде

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Шавеша» и сборной Кабо-Верде Кевина Ленини. 25-летний футболист подписал с «быками» контракт на три года. Он будет выступать за российскую команду под 16-м номером.