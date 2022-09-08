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11 часов назад

«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Шавеша» и сборной Кабо-Верде

Чемпионат.com

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Шавеша» и сборной Кабо-Верде Кевина Ленини. 25-летний футболист подписал с «быками» контракт на три года. Он будет выступать за российскую команду под 16-м номером.

«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника сборной Кабо-Верде
Фото: ФК КраснодарФК Краснодар

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ленини в € 300 тыс. До «Шавеша» Кевин выступал за «Оливейренсе», «Анадию» и «Сертаненсе».

«Краснодар» после восьми туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Южане набрали 17 очков, они на три очка отстают от лидирующего «Зенита».

Футбол,Зенит,
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