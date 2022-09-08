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11 часов назад

The Times: тренер Поттер подпишет контракт с «Челси» на 5 лет

Газета.Ru

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер подпишет контракт с лондонским «Челси». Об этом сообщает The Times.

The Times назвали нового тренера «Челси»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, специалист подпишет трудовое соглашение сроком на пять лет.

Поттер прибудет на базу «синих» уже сегодня вечером. Его работа произвела впечатление на нового владельца клуба Тодда Боэли, который считает, что Грэм является идеальной кандидатурой для долгосрочного развития.

Руководство «Челси» считает, что Поттеру потребуется время на адаптацию, поэтому разрешило ему взять с собой четверых помощников из «Брайтона».

«Челси» 7 сентября объявил об увольнении Томаса Тухеля. 49-летний немецкий специалист возглавлял команду с начала 2021 года. При нем «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне АПЛ в шести турах «Челси» набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее стали известны подробности отставки немецкого специалиста Томаса Тухеля из лондонского «Челси».

Футбол,Томас Тухель,УЕФА,
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