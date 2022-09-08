Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
8 часов назад

Бывший футболист «Зенита» перешел в «Спартак»

Lenta.ru

Защитник сборной Словении Миха Мевля перешел из турецкого «Аланьяспора» в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Бывший футболист «Зенита» перешел в «Спартак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контракт футболиста с российским клубом рассчитан на год с возможностью продления еще на сезон. Финансовые условия сделк не уточняются. Мевля — первый игрок из Словении в истории «Спартака».

Защитник является бывшим футболистом «Зенита», в составе которого стал чемпионом России. Он также выступал в РПЛ за «Ростов» и «Сочи». В нынешнем сезоне Мевля не провел ни одного матча за «Аланьяспор».

В июне 2016 года Мевля дебютировал в составе сборной Словении. На его счету один гол в 43 матчах за национальную команду.

Футбол,Миха Мевля,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители