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3 часа назад

Главный тренер сборной Бразилии назвал новую роль Неймара в тактической схеме на предстоящем ЧМ-2022

Матч ТВ

Главный тренер сборной Бразилии Тите подтвердил, что звезда «Пари Сен-Жермен» Неймар будет играть в качестве атакующего плеймейкера на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В сборной Бразилии раскрыли новую роль Неймара на ЧМ-2022
Фото: ReutersReuters

— Способности Неймара впечатляют. Когда он на своем лучшем физическом и техническом уровне, он опасен, у него очень быстрое восприятие и он способен уклоняться от подкатов.

Роль Неймара сейчас заключается в середине слева, где у него больше пространства для созидания, использования своих движений. Левый край больше не для него. Это было в 2014 и 2018 годах. Это не для нынешней версии Неймара, — сказал Тите.

Неймар забил девять голов и отдал семь результативных передач в восьми матчах нынешнего сезона.

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