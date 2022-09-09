В сборной Бразилии раскрыли новую роль Неймара на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите подтвердил, что звезда «Пари Сен-Жермен» Неймар будет играть в качестве атакующего плеймейкера на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
— Способности Неймара впечатляют. Когда он на своем лучшем физическом и техническом уровне, он опасен, у него очень быстрое восприятие и он способен уклоняться от подкатов.
Роль Неймара сейчас заключается в середине слева, где у него больше пространства для созидания, использования своих движений. Левый край больше не для него. Это было в 2014 и 2018 годах. Это не для нынешней версии Неймара, — сказал Тите.
Неймар забил девять голов и отдал семь результативных передач в восьми матчах нынешнего сезона.