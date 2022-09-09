Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
9 часов назад

Мбаппе прокомментировал конфликт с Неймаром

Евро-футбол.Руиещё 1

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о недавней конфликтной ситуации с одноклубником Неймаром. Игроки разругались из-за исполнения пенальти – бразильцу не понравилось, что француза назначили штатным исполнителем 11-метровых в команде.

Мбаппе прокомментировал конфликт с Неймаром
Фото: EPAEPA

«Наши отношения всегда строились на уважении. Но порой случались моменты, когда отношения немного охладевали. Иногда мы можем казаться хорошими друзьями, а бывает, что вообще не разговариваем. Такова природа наших отношений. Но, в любом случае, между нам есть огромное уважение», - передает слова Мбаппе The Mirror.

По итогам шести туров чемпионата Франции парижский коллектив с 16 баллами занимает первое место в таблице.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители