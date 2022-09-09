Мбаппе прокомментировал конфликт с Неймаром

«Наши отношения всегда строились на уважении. Но порой случались моменты, когда отношения немного охладевали. Иногда мы можем казаться хорошими друзьями, а бывает, что вообще не разговариваем. Такова природа наших отношений. Но, в любом случае, между нам есть огромное уважение», - передает слова Мбаппе The Mirror.