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6 часов назад

Комбаров связал удачный старт "Спартака" в сезоне с падением уровня РПЛ

Газета.Ruиещё 3

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о причинах удачного старта красно-белых в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Комбаров связал успехи «Спартака» с падением уровня РПЛ
Фото: Официальный сайт «Спартака»Официальный сайт «Спартака»

«Давайте будем честны: уровень РПЛ упал. Команды с большим бюджетом априори имеют преимущество перед другими.

У «Спартака» хороший состав, хорошие футболисты. У многих конкурентов уехали иностранцы, а у «Спартака» некоторые остались, а некоторые и пришли», — цитирует Комбарова «Чемпионат.com».

В первых восьми турах нового сезона чемпионата России подопечные испанца Гильермо Абаскаля одержали пять побед, один раз сыграли вничью и дважды проиграли — в матчах с «Динамо» и «Зенитом». Красно-белые набрали 16 очков и занимают пока пятое место в турнирной таблице.

Лидером РПЛ с 20 очками является петербургский «Зенит». На счету команды Сергея Семака шесть побед и две ничьих, они не потерпели пока ни одного поражения. Вторым идет ЦСКА (17), третьим — «Краснодар» (17), а четвертым — «Динамо» (16).

В девятом туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом». Игра пройдет 11 сентября и начнется в 19.45 по московскому времени.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не считает предателем экс-игрока сине-бело-голубых Миху Мевлю, который перешел в московский «Спартак».

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