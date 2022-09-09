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3 часа назад

Саудовская Аравия, Египет и Греция хотят вместе провести ЧМ-2030. Турнир вновь пройдет зимой, если их выберут

Sports.ruиещё 1

Саудовская Аравия, Египет и Греция хотят совместно провести ЧМ-2030.

Три страны хотят совместно провести ЧМ-2030
Фото: sports.rusports.ru

В случае успеха этой заявки турнир пройдет зимой, как и чемпионат мира в Катаре, который состоится в этом году.

Как пишет The Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в течение нескольких недель о совместной заявке Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение турнира объявят официально. Решение было принято после переговоров на правительственном уровне.

В случае получения этими странами права на проведение ЧМ-2030 Саудовская Аравия возьмет на себя часть расходов по подготовке инфраструктуры в Египте и Греции.

Отмечается, что эта заявка станет серьезным конкурентом для совместной заявки Испании и Португалии, которую поддерживает УЕФА, так как Саудовская Аравия, Египет и Греция представляют три разные конфедерации. Ожидается, что эту заявку поддержат Азия, Африка и некоторые европейские страны.

Против еще одного зимнего чемпионата мира, вероятно, выступят представители топ-лиг Европы, в которых ради турнира придется прерывать сезон более чем на месяц.

Напомним, что также заявку на проведение ЧМ-2030 подали четыре страны Южной Америки – Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай.

The Times подчеркивает, что глава ФИФА Джанни Инфантино в последние недели встречался с представителями Саудовской Аравии, Египта и Греции, но источники в ФИФА сообщили, что он не будет поддерживать какую-то конкретную заявку.

Джанни Инфантино,УЕФА,
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